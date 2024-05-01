Михаил Игнатов рассказал о том, что помогло победить «Динамо»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о кубковой победе над «Динамо».

- Одним из ярких эпизодов матча стала обводка в исполнении Селихова игрока «Динамо» у своих ворот. Он часто на тренировке делает такие обводки?

- Да. Он любит такое.

- С трибун казалось, что это было небезопасно.

- Мы уверены в Селихове и ничего не боимся. В последнее время «Спартак» вообще играет уверенно. Это касается всех ребят без исключения. Именно уверенность приносит нам результат.

- Бабич выбыл на какое-то время из-за травмы. Как сильно команде будет его не хватать?

- Конечно, его будет не хватать. Надеемся, что он сможет вернуться в строй как можно быстрее. Мы с ребятами его подбодрили. Завтра все будет известно.

- Сегодня в нападении команда играла в необычном сочетании – без Угальде. Насколько было комфортно вам с Соболевым взаимодействовать без него?

- Мы с Сашей забили по голу и отдали по пасу. Что еще тут скажешь?

- Вытесните теперь Угальде из состава?

- Да нет. У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем дает игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне. Паша Маслов сегодня вышел вместо Бабича и уверенно сыграл.

- Абаскаля часто ругали за постоянную ротацию. Почему сейчас команда так здорово смотрится, хотя состав меняется значительно, как в матче с «Локомотивом»?

- Думаю, это связано с психологией.

- Сегодня было очень много спартаковских болельщиков на трибунах, которые активно поддерживали команду. Какая кричалка у вас самая любимая?

- Мне они все нравятся. Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить.

Елена Григорьевская