Грулёв высказался о том, было ли это дерби со «Спартаком» самым неудачным в нынешнем сезоне

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» посетовал, что команде не хватило сил после матча с «Зенитом».

- «Спартак» является каким-то злым гением для «Динамо». Почему опять поражение?

- Не могу ответить на этот вопрос.

- Это был самый плохой матч, который вы провели со «Спартаком»?

- Наверное, нет.

- Было ощущение, что все силы вы оставили в матче с «Зенитом». После такой победы тяжело собираться на следующую игру?

- Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом».

- Что сегодня не получилось?

- Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню.

- На что обращали внимание перед дерби?

- На то, что нам нужно выложиться и победить. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом».

Елена Григорьевская