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Маслов: «Физически было тяжеловато, когда вышел на замену Бабичу» эксклюзив

01 Мая 2024 • 22:50 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой победе над «Динамо».

- Насколько вы были готовы экстренно заменить Бабича после его травмы? Для вас это выход на поле во втором матче подряд.

- Психологически был полностью готов к этому, а физически пришлось немного тяжеловато. Потому что это был второй матч подряд за короткий период времени. Конечно, я готовился явно не к таким условиям выхода на поле. Не хотел, чтобы Срджан получал травму.

- Уже известно, надолго ли он выбыл?

- Пока непонятно. Но травма задней поверхности бедра очень неприятна. Он будет проходить обследование, чтобы понять сроки возвращения.

- То есть, вам придется и дальше его заменять. Готовы к этому?

- Конечно. Любой игрок должен быть готов к каждому матчу. На очереди у нас «Пари НН».

- Пять матчей вы сыграли в этом сезоне с «Динамо» и четыре выиграли. В чем секрет такого успеха в принципиальном противостоянии?

- Тут не стоит искать какой-то мистики или еще чего-то. Просто так получается. Дерби – это всегда боевые матчи.

- Есть мнение, что «Динамо» растратило много сил на «Зенит» и не так активно выглядело, как раньше. Заметили что-то такое?

- Мне сложно это почувствовать, потому что я не играл с «Динамо» в этом сезоне. Не мне говорить о том, в полную ли силу играл соперник. Это их дело.

- Соболев забил пятый гол «Динамо» в этом сезоне. Получается, это его любимый клиент?

- Мы очень рады за него. И у него, и у Миши Игнатова по голу и голевому пасу сегодня получилось. Они прекрасно сыграли. Зацепили даже те мячи, которые практически невозможно было зацепить. Ребята отдали все свои силы.

- «Спартак» при Слишковиче снова не проиграл. Что думаете?

- Мы рады победе над сложным соперником. Она получилась сухой. Теперь надо думать о следующем матче.

- Какого соперника хотите видеть в следующей стадии Кубка России: «Ростов» или «Балтику»?

- Недавно мы уже играли с «Ростовом». Наверное, теперь можно сыграть с «Балтикой».

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Елена Григорьевская

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Спартак Москва Павел Маслов

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