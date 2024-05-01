Руслан Литвинов: «Спартак» играет за тренера, мы одно целое»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой победе над «Динамо».

- Почему матчи с «Динамо» всегда так хорошо удаются «Спартаку»?

- Все игры получаются разные. Сегодня мы владели инициативой, и получилось реализовать свои моменты, поэтому победили.

- Команда сегодня хорошо смотрелась физически. Это из-за ротации или был особый настрой?

- Из-за ротации, поэтому есть свежесть на поле. Все спокойно к ней относятся. Тренер разбирает соперника и подбирает футболистов под тактику.

- Как можно охарактеризовать сегодняшнюю игру в нескольких словах?

- Тяжелый матч. Главное, что мы выиграли и прошли дальше в Кубке.

- У «Спартака» при Слишковиче по-прежнему нет поражений. Как оцените работу с ним?

- Слишкович в команде давно. Его все ребята знают. Все знакомы с его требованиями. Мы спокойно работаем. У нас мало времени между играми. Он разбирает каждого соперника, вносит свои точечные изменения.

- Сегодня перед игрой на что обращали внимание?

- Просто изучили сильные и слабые стороны «Динамо». Мы понимали, что они будут пытаться контролировать игру, владеть инициативой.

- Можно сказать, что «Спартак» играет за тренера?

- Да. У нас команда, как одно целое. Я не могу сказать, что тренер отдельно от нас.

- «Спартаку» по силам продлить беспроигрышную серию до конца чемпионата?

- Да. У нас сейчас эмоциональный подъем. У ребят хорошее настроение. Все успокоились после череды поражений и обидной потери очков.

Елена Григорьевская