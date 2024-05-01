Прудников: «Шансы «Спартака» на Кубок России реальны»

Александр Прудников, бывший форвард московского «Спартака» и пермского «Амкара» порассуждал о шансах «красно-белых» на победу в текущем розыгрыше Кубка России.

«За медали РПЛ тяжело будет бороться, а Кубок реально можно выиграть. Сезон у «Спартака» получился опять на таким, как хотели, и клуб может скрасить его победой в Кубке России», - говорит Прудников телеканалу «Матч ТВ».

Вечером среды «Спартак» всухую обыграл «Динамо», выбив «бело-голубых» из Пути регионов Кубка России. В финале нижней сетки «Спартак» сыграет либо с «Ростовом», либо с калининградской «Балтикой». Судьба этого матча решится вечером четверга, 2 мая.