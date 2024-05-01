Пивоваров — о поражении в матче со «Спартаком»: «Играли недостаточно хорошо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на поражение клуба от «Спартака» (0:2) в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Сегодня не получилось победить. Играли недостаточно хорошо, не реализовали моменты. Они идут дальше, а у нас только чемпионат. «Спартак» — злой гений «Динамо»? Действительно, неудачно складываются игры«, — приводит слова руководителя издание «СЭ».

Напомним, что «Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своём поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдёт 14-16 мая.