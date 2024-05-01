Слишкович: «Если моя команда отдаётся, как сегодня, я не знаю, кто у нас может выиграть»

И.о главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Поздравляю с победой. Но есть неприятные моменты. Что с Бабичем?

- К сожалению, у него был риск серьезной травмы. Медицинский штаб сделал всё, что мог. Он сам хотел играть и был готов, но когда тело говорит «Нет», значит, нет. Слава богу, у нас есть замена. Он отлично сделал свою работу, так что не могу сказать, что чувствовалась какая-то разница на поле. Паша Маслов сделал очень хорошо свою работу. Конечно, жаль, когда у тебя есть травмированный игрок, будем ждать сроки. Попробуем вернуть его пораньше, но это футбол. Так бывает.

- Устроило ли вас количество атак «Спартака» во втором тайме? Кажется, команда уже начала играть по счету. Уверенно, но все-таки по счету.

- Конечно, по счету. Мы не тупые, если у нас 2:0, никуда не пойдешь - закроешься и будешь играть на контратаке. У нас было 3-4 момента для хороших контратак, но не получилось. Передача Денисова на Соболева, который, возможно, мог пробить с первого касания - это 3:0 и законченная игра. Мы знали, что «Динамо» - хорошая команда, что игроки там технически очень хорошие. Но ребята защищались, очень дисциплинированно это сделали, получили победу.

- Есть разница, с каким соперником играть в следующем этапе Кубка?

- Я всегда смотрю свою команду. Мне не интересно и не важно, с кем мы будем играть. В своей команде я уверен. Если моя команда играет так, как мы договорились, всё на поле дает, как сегодня, я не знаю, кто у нас может выиграть.

- Есть ли что-то, что не понравилось вам сегодня в игре «Спартака»?

- Всегда есть моменты, которые надо анализировать и пытаться исправить. Но такой период, где мы практически играем два раза в неделю. В таких тренировках очень тяжело исправить такие ошибки. Конечно, постараемся. У нас следующая игра сейчас с «Пари НН», постараемся исправить ошибки. Но в общем я могу быть доволен командой, мы получили результат, который хотели. Я был уверен, что они будут играть в футбол, как договаривались, и вот награда - 2:0, победа.