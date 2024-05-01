Личка: «К сожалению, соперник нам забил два лёгких гола»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Устала команда?

- Я думаю, устала или нет, там больше, к сожалению, соперник забил очень быстрый гол. Мы искали возможность войти в эту игру. Были ситуации, когда мы тоже могли под конец выходил Федя Смолов один на один с вратарем. Это был тоже такой момент, если бы Федя забил, при счете 2:1 ушли бы в раздевалку. Мог быть психологический заряд, который дал бы гол. Понятно, мы старались играть, пробовали, но не имели голевых моментов. Хотели играть через фланги, много кроссов в штрафную не пошло, не повезло. Потом мы включили и Грулёва, Фабиан остался впереди, но это давления в штрафной не было.

- Футболисты «Динамо» в финале своих атак предпочитали отдавать передачу, а не идти в обыгрыш - вот это как бы объяснили? Вы требовали от Нгамалё, чтобы он брал на себя.

- Там первый тайм - понятно, искать один в один и искать в штрафной под удар, мы сегодня не играли постоянно в одно-два касания. Соперник мог прикрывать зоны, и игра была такая медленная. Иногда надо было играть проще, в два касания - прием и пас. Во многих ситуациях, где уже была выиграна борьба, мы делали еще один замах, и мяч возвращался назад. Это было проблемой.

- По пропущенным голам, центр обороны… В первом случае казалось, что была простая подача на Соболева, и второй мяч тоже за спину. Есть здесь какая-то объективная причина, почему два гола пришли из зоны центральных защитников?

- Первый гол - согласен с вами. Там Соболев стоял уже 3-4 секунды сам. Кричали со скамейки: «Спина! Соболев стоит за вами!» К сожалению, понятно, не докричишься. В тех ситуациях, где мы очень хорошо выглядели в последних 4-5 играх, а также в домашнем матче со «Спартаком» фланговая игра была, и кроссы на Соболева мы очень хорошо решали, к сожалению, сегодня можно сказать, что соперник нам забил два легких гола.