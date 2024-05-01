Московский «Спартак» в своих соцсетях поделился фотографией в формате селфи от Александра Соболева и Михаила Игнатова, которую они сделали после уверенной победы «красно-белых» на «ВТБ Арене» 1 мая. «Спартак» благодаря виктории со счётом 2:0 смог пройти в финал Пути регионов Кубка России и выбить из турнира «Динамо».

«Ночной кошмар «Динамо», - гласит подпись к фото с добавлением «дьявольского» эмоджи.

Напомним, что Соболев открыл счёт матча, забив быстрый гол на девятой минуте. А Игнатов забил «гол в раздевалку» в конце первого тайма.

Больше подробностей про прошедший матч – здесь.