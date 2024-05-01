Соболев: «Казалось, было легко, но это не так»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Спартак» Александр Соболев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Со стороны казалось, что было легко. Как было на самом деле сегодня?

- Видимо, это со стороны, потому что игра была очень тяжелой на самом деле, потому что мы забили два гола. Как казалось, легко, но это было не так, потому что «Динамо» нас прижало, и мы играли по счету. Пытались играть на контратаках, иногда это получалось, а так тяжелейшая была игра.

- У тебя гол и пас сегодня. В этом сезоне ты забил уже пять голов «Динамо» в этом сезоне. Это любимый соперник для тебя? Если да, то почему?

- Не знаю, так, видимо, складывается, что больше всего забил «Динамо». Выкладывали после того дерби, что забил в ворота «Динамо» за «Спартак» больше всего голов я. Сегодня опять забил. Главное, чтобы в других матчах тоже забивал, а пока там немного суховато.

- Два матча до трофея, какие мысли? Есть ли желание сыграть с кем-то конкретным в следующем матче?

- Да нет, особо желания нету, два матча до трофея. Хочется играть в финале. Мне кажется, это мечта любого футболиста играть в финале. Поэтому приложим все усилия, чтобы выйти в финал и победить.

- Ты лежал на газоне в штрафной довольно долго. Что произошло там? Не потягивал ли время? Либо действительно что-то было серьезное?

- Да нет, там просто обоюдная борьба, я его держал, он - меня. Просто когда вместе бежали, он просто попал мне рукой в лицо. Там ничего такого, обоюдная борьба, просто больно было.

- Что понравилось сегодня больше - гол или голевая в твоем исполнении?

- Не знаю. Понравилось сегодня, что победили и сыграли на ноль. Идем дальше.