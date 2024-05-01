Даниил Денисов: «Нужно отметить игру в обороне»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Отыграли весь матч, какие ощущения и эмоции? Мне кажется, вы полны сил и готовы отыграть еще.

- Да, сегодня у меня всё получалось, я считаю, что и команда хорошо сыграла. Нужно отметить игру в обороне. Сегодня мы, как всегда, действовали все вместе, оборонялись всей командой, поэтому удалось не пропустить.

- Наблюдала за вами, во втором тайме вы очень активно раздавали указания своим напарникам по команде. Слушались ли вас?

- Если не пропустили, выиграли и забили два - значит, слушались.

- Можете поделиться, что конкретно говорили?

- На самом деле рабочий подсказ. Очень важно в каких-то фазах подсказывать и иногда руководить. Я играю защитника и практически вижу всё поле, мне легко это делать.

- Сложилось ощущение, что при руководстве Владимира Слишковича как будто атмосфера в команде совершенно другая?

- Самое важное, хочу еще раз отметить, что играем целостно, у нас есть одна команда. Мы все вместе выигрываем и играем вничью, все вместе обороняемся. Это самое главное.