Маслов назвал изменения при Слишковиче

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Против Тюкавина насколько было трудно? Он лучший нападающий сезона.

- Да, Костя - хороший футболист, другие явно ничем не хуже, мне кажется. У всех есть сильные стороны. Он очень хорошо открывается, использует слепые зоны. Ты не чувствуешь, а он рядом находится и часто может выскакивать.

- У вас есть приоритет на Кубок?

- Нет-нет, мы абсолютно не заглядывали. До этого играли с «Локомотивом», думали о «Локомотиве», тренер поздравил нас с победой, и сразу перестроились на «Динамо», потом на «Нижний». Никакого настроя на Кубок у нас нету.

- Два матча до трофея. Нельзя не думать об этом.

- Можно думать о чем угодно, но мы идем от матча к матчу.

- Базовая схема какая - тройка или четыре? Где Павел Маслов себя найдет?

- Мне без разницы.

- Что поменял Слишкович? Почему стали выигрывать?

- Просто стало спокойнее, это ключевой момент. Просто Владимир говорил, что груз ответственности немного снизился, напряжение внутри упало и всё.

- Второй гол, Селихов у вас давно заделался ассистентом?

- Почти плеймейкер, но браво. Всё просто, но всё гениальное просто. Соболев выигрывает борьбу, Миша подбирает и вторым касанием бьет. Кто-то скажет, что примитивно, но это прекрасный гол.