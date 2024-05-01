И снова Слишкович забирает дерби: пять игроков «Спартака», обеспечивших уверенную победу над «Динамо»

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Кажется, у «Спартака» начинает вырисовываться главная схема и основной состав. Опять в построении с пятью защитниками и ртутной полузащитой с Мартинсом, Игнатовым, Пруцевым «Спартак» смотрится солидно. Опять выигран важный матч, опять на сей раз повержено московское «Динамо». В атаке найден баланс: Соболев с Игнатовым сегодня явили отличную пару, которая и в глубине успевала комбинировать, и на острие появлялась. В отличие от чересчур работящего Угальде.

Кроме Игнатова и Соболева выделялись Селихов, Чернов и Мартинс. Очень уверенно справились со своими обязанностями, буквально подавили соперника, чем и выиграли дерби. Главных персон выделили, теперь давайте пройдёмся по всем персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 13:5, в створ – 4:4, угловые – 9:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Отличный матч от Селихова, засидевшегося на скамейке запасных. Александр не растерял кондиций, сыграл на ноль, совершил четыре сейва. Но даже не эти сухие цифры отражают всю пользу Селихова. В нужный момент выиграл дуэль у Смолова, потащил опасный удар Скопинцева, уверенно играл на выходах, начал вторую голевую атаку. Вратарь явно добавлял спокойствия защитникам.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Хотя и оборона смотрелась неплохо. Вновь вернулось трио защитников с Черновым в центре, вновь это сочетание отыграло уверенно. Никита в борьбе был хорош, выиграв пять единоборств из шести. Позицию не терял, на соперников не бросался. Вообще сквозило успокаивающее хладнокровие в действиях «самого» центрального защитника.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Без традиционных «пожаров» Дуарте не обошёлся, но в дерби с «Динамо» всего одну ошибку подкинул сопернику. Создал глубину для Смолова, получившего выход один на один. В остальном его рискованные действия себя оправдывали – трижды отобрал мяч в подкате, совершил два перехвата.

СРДЖАН БАБИЧ – б/о. Видимо, плохо размялся. Пожелаем здоровья Срджану, очень быстро покинувшему поле из-за травмы.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Нельзя сказать, что «Спартак» выиграл фланги, но забег Хлусевича по левому краю спровоцировал первый гол «Спартака». Далее Даниил не позволил много Карраскалю и иногда смещавшемуся Нгамалё, совершил два точных кросса, но в удар их преобразовать не удалось.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,0. Денисов был ещё менее ярок, но примерно так же надёжен. Даже ещё лучше прикрыл Нгамалё, постоянно заставлял того ошибаться, всего совершил четыре отбора. Была и пара забросов справа от Даниила, но тоже без обострения. Крайние защитники сегодня больше работали по прямым обязанностям.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,5. Огромный объём работы пытается покрыть Пруцев, перемещаясь от своей штрафной площади до чужой, но никак не может избавиться от нервозности. Сегодня перекрыл его минусы Мартинс, однако сам Данил впереди был бесполезен – ни одного обострения. В обороне сыграл получше, совершил три отбора, но в итоге опять перестарался, сел на жёлтую карточку и был заменён.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Хороший КПД выдал Мартинс. Он успевал к своим воротам отходить, совершив три отбора в опорной зоне. Он и в атаке второй темп разгонял, придумав две обостряющие передачи. Ещё Кристофер отлично мяч держал, корпус ставил, добавляя хладнокровия в центре поля.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,5. Посмотрели мы бенефис Игнатова против «Динамо». Столько ставил его Слишкович в основе, и наконец нашёл подходящее место. Второй форвард в паре с Соболевым из Михаила получился шикарный. Идеально он чувствовал Александра и этим пользовался сполна. Создал первый гол шикарным навесом, забил второй после скидки Соболева.

ТЕО БОНГОНДА – 5,0. В этот раз Тео смотрелся инородным телом в атаке. Маловато толковых перемещений, всего два точных заброса с фланга. Ни разу ситуацию обострить не удалось, и в дриблинг Бонгонда тоже не шёл.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Герой матча. Соболев вновь настроился на «Динамо», вновь распотрошил «бело-голубую» оборону. Постоянно навязывал и выигрывал борьбу, открыл счёт, сделал для Игнатова выход один на один, мог и пенальти заработать после отмашки Бальбуэна. Фабиан вообще ужасно себя чувствовал, регулярно психовал под прессингом Соболева.

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ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,5. Вышел вместо Бабича и картины не испортил. Опять действовал скованно, зато максимально надёжно. Пять выносов у Маслова, атаки начинать не пытался, но и ошибок/обрезов не допускал.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.