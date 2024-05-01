Маслов выбрал соперника на следующий кубковый матч

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Когда увидели, что нет Тюкавина, скорректировал ли как-то Слишкович предматчевую установку?

- Да нет, ничего не менялось, просто знали, что будет играть Смолов, футболист немного другого типажа, ничего конкретно не менялось.

- Эпизод на пятой минуте, получает травму Бабич. Ты недоразмялся, выходишь, как это было?

- Да времени не было особо разминаться, Бабич получил травму, я сразу вышел и попытался вкатиться в игру как можно быстрее. Сделал буквально два-три маха, переоделся.

- Ты справа обычно играешь, а здесь вышел в тройку слева. Почему?

- Потому что некому было идти налево.

- Насколько это для тебя была стрессовая ситуация?

- Мне кажется, я в первый раз играл слева в тройке, было немного неудобно, под левую ногу приходилось постоянно убирать, был дискомфорт небольшой.

- У Бабича задняя поверхность бедра? Это недели три?

- Да, не я устанавливаю сроки.

- Готов теперь в старте выходить в каждом матче?

- Да, готов.

- Быстрый гол повлиял на рисунок игры. Это «Динамо» вас придавило, или, поведя в счете, вы намеренно отошли назад?

- Я думаю, обоюдно. Ранний гол позволял нам немного откатиться и играть на удержание. «Динамо» немного добавило, поняло, что терять нечего, и побежало вперед.

- Оцени работу Бальбуэны в моменте с голом Соболева.

- Не мне оценивать оппонента. Ошибся или не ошибся - этим буду заниматься явно не я. Саша молодец, забил очень хороший гол, мы рады очень.

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- То давление «Динамо» после этого гола насколько было сильным, насколько тяжело было под ним играть? Казалось, что вы легко справляетесь.

- Мы на «Реал» смотрели (смеется).

- Сколько таких матчей будет, когда вы будете терпеть?

- Надеюсь, их будет мало, потому что мы должны играть, ведя в счете, на мяче, контролировать более уверенно игру. Потому что обороняться - это не то, чего ты хочешь.

- Когда вышел второй нападающий у «Динамо», сложнее стало обороняться или нет?

- Еще в перерыве тренер подметил, что выйдет Тюкавин, будет больше длинных мячей и сбросов. Они сделают игру более вертикальной.

- Кого хотите в соперники - «Балтику» или «Ростов»?

- Странно кого-то хотеть.

- Против кого хотите обороняться?

- Нет, мы не будем обороняться. Наверное, «Балтику». С «Ростовом» недавно играли, будет «Балтика», что-то свежее.