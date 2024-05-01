Маслов выбрал соперника на следующий кубковый матч

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».
- Когда увидели, что нет Тюкавина, скорректировал ли как-то Слишкович предматчевую установку?
- Да нет, ничего не менялось, просто знали, что будет играть Смолов, футболист немного другого типажа, ничего конкретно не менялось.
- Эпизод на пятой минуте, получает травму Бабич. Ты недоразмялся, выходишь, как это было?
- Да времени не было особо разминаться, Бабич получил травму, я сразу вышел и попытался вкатиться в игру как можно быстрее. Сделал буквально два-три маха, переоделся.
- Ты справа обычно играешь, а здесь вышел в тройку слева. Почему?
- Потому что некому было идти налево.
- Насколько это для тебя была стрессовая ситуация?
- Мне кажется, я в первый раз играл слева в тройке, было немного неудобно, под левую ногу приходилось постоянно убирать, был дискомфорт небольшой.
- У Бабича задняя поверхность бедра? Это недели три?
- Да, не я устанавливаю сроки.
- Готов теперь в старте выходить в каждом матче?
- Да, готов.
- Быстрый гол повлиял на рисунок игры. Это «Динамо» вас придавило, или, поведя в счете, вы намеренно отошли назад?
- Я думаю, обоюдно. Ранний гол позволял нам немного откатиться и играть на удержание. «Динамо» немного добавило, поняло, что терять нечего, и побежало вперед.
- Оцени работу Бальбуэны в моменте с голом Соболева.
- Не мне оценивать оппонента. Ошибся или не ошибся - этим буду заниматься явно не я. Саша молодец, забил очень хороший гол, мы рады очень.
- То давление «Динамо» после этого гола насколько было сильным, насколько тяжело было под ним играть? Казалось, что вы легко справляетесь.
- Мы на «Реал» смотрели (смеется).
- Сколько таких матчей будет, когда вы будете терпеть?
- Надеюсь, их будет мало, потому что мы должны играть, ведя в счете, на мяче, контролировать более уверенно игру. Потому что обороняться - это не то, чего ты хочешь.
- Когда вышел второй нападающий у «Динамо», сложнее стало обороняться или нет?
- Еще в перерыве тренер подметил, что выйдет Тюкавин, будет больше длинных мячей и сбросов. Они сделают игру более вертикальной.
- Кого хотите в соперники - «Балтику» или «Ростов»?
- Странно кого-то хотеть.
- Против кого хотите обороняться?
- Нет, мы не будем обороняться. Наверное, «Балтику». С «Ростовом» недавно играли, будет «Балтика», что-то свежее.
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