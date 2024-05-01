«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником

В среду вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Динамо» в Кубке России. Команда Владимира Слишковича выиграла со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Александра Соболева и Михаила Игнатова.

Таким образом, «Спартак» пробился в заключительную стадию Пути регионов Кубка России. Там команда Владимира Слишковича будет играть с победителем в паре «Ростов» - «Балтика». Этот матч пройдёт в четверг.

Если «Спартак» выиграет и следующий матч Кубка России, то окажется в суперфинале. Из верхней части турнирной сетки, то есть из Пути РПЛ, туда пройдёт победитель двухматчевой дуэли между ЦСКА и «Зенитом».