«Спартак» прервал победную поступь «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Динамо» и «Спартак» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч полуфинала Пути регионов состоялся 1 мая на стадионе «ВТБ Арена».

Третье подряд московское дерби получил в своё распоряжение «Спартак». После нулевой ничьей с ЦСКА и победы над «Локомотивом» случился выезд к «Динамо». На выходных «красно-белые» полурезервным составом обыграли «железнодорожников», а «бело-голубые» основой обыграли «Зенита», невероятно распалив чемпионскую гонку. Теперь «Спартаку» и «Динамо» нужно было отбросить мысли о РПЛ, проигравший покидал розыгрыш Кубка России за шаг до финала Пути регионов.

Слишкович удивил, предоставив основе отдых на матч РПЛ, поэтому против «Динамо» вышел более привычный «Спартак». Пять защитников с Бабичем во главе, Игнатов, Бонгонда и Соболев впереди. Правда, очень быстро идиллия нарушилась: на шестой уже минуте Бабич совершил рывок за Нгамалё и ухнул на газон в его завершении. Срджан дёрнул мышцу и вынужден был матч завершить.

Ещё более любопытен тот факт, что в меньшинстве «Спартак» умудрился забить быстрый гол. По левому краю Даниил Хлусевич сыграл на Михаила Игнатова, а тот выдал шикарный мягкий навес на дальний угол вратарской площади, где Александр Соболев выиграл позиционную борьбу у Фабиана Бальбуэна и головой точно пробил – 0:1. Только после этого Павел Маслов заменил травмированного Срджана Бабича.

И второй гол «красно-белые» организовали уже в равных составах. Александр Селихов далеко выбил мяч от своей штрафной площади, Александр Соболев выиграл воздух у Маричаля и выполнил скидку на Игнатова. Михаила оббежал Бальбуэна, вышел один на один с Антоном Шуниным и точно пробил – 0:2. Опять судейская бригада взяла довольно длительную паузу, проверяя гол на легитимность. В итоге мяч засчитан, а первому тайму добавлено целых девять минут.

Именно в это время «Динамо» придумало первый свой интересный момент. Дуарте создал глубину атаки, разрезающий пас Карраскаля пошёл на ход Смолову, которому представился выход один на один. Вот только Селихов дуэль эту выиграл, расстроив всех болельщиков «Динамо». Грустить им пришлось и после перерыва. «Спартак» спокойно оборонялся, а «бело-голубые» в атаке творили какую-то анархию. Смолова закрыли, Карраскаль играл сам с собой, абсолютно потерялся и много ошибался Нгамалё.

«Спартак» начал уже потягивать время в концовке матча, но в этом даже больший упрёк заслужило «Динамо». Не было огня, не было желания и сил отыграться. А «красно-белые» спокойно докатили матч до победы, даже не рвались они вперёд особо, экономили силы. И в таком режиме «Спартак» оформил выход в финал Пути регионов Кубка России. А у Слишковича очередной удачный матч, не убрать ли приставку и.о.?