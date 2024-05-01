Соболев забил «Динамо» уже пятый раз в текущем сезоне

Вечером среды в Пути регионов Кубка России играют московские «Динамо» и «Спартак». «Красно-белые» открыли счёт ударом головой Александра Соболева на девятой минуте поединка.

Что любопытно, в этом сезоне для Александра это уже пятый гол в нынешнем сезоне в ворота «Динамо». А всего будучи игроком «Спартака» в матчах с «Динамо» Соболев поражал ворота соперника девять раз.

Текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Спартак» проводит наш портал. К исходу первого тайма «красно-белые» с уверенным счётом вырвались вперёд, 2:0. Отличился ещё и Михаил Игнатов.