«Спартак» после первого тайма ведёт в два мяча в гостях у «Динамо»

В среду вечером в Кубке России проходит московское дерби – «Динамо» принимает «Спартак». После первого тайма на «ВТБ Арене» большинство болельщиков расстроены, ведь на табло горит счёт 0:2. Голы в составе «красно-белых» на свой счёт записали Александр Соболев и Михаил Игнатов.

Следить за продолжением кубкового дерби между «Динамо» и «Спартаком» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Во втором тайме динамовцы попытаются отыграться, а спартаковцы – сохранить и развить преимущество.

Стоит отметить, что «Динамо» и «Спартак» пересекаются в Пути регионов, где всё решается в один матч – проигравший вылетает.