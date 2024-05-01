Игнатов с Соболевым соорудили ещё один гол в ворота «Динамо»

«Спартак» наращивает перевес в матче с «Динамо» в кубковом матче. Александр Соболев отличился уже на девятой минуте, замкнув навес Михаила Игнатова. Спустя полчаса эта парочка соорудила еще одну результативную атаку. Соболев головой сыграл вперед на Игнатова, который избавился от опеки и прицельно низом пробил в дальний угол ворот. На табло 2:0. Напомним, что ничейного результата сегодня быть не может. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.