Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче

В кубковом матче в среду «Динамо» принимает «Спартак». Гости оказались в центре внимания с первых минут. Сначала вынужденная замена Срджана Бабича на Павла Маслова, а через несколько минут «красно-белые» провели голевую атаку. Михаил Игнатов с левого фланга навесил в район дальней штанге, а там оставшийся без опеки Александр Соболев головой переправил мяч в сетку ворот Антона Шунина. Очередной гол форварда в ворота «бело-голубых».

Напомним, что в этом поединке сегодня обязательно будет победитель. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.