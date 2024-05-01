«Спартак» потерял защитника в начале дерби с «Динамо»

В среду вечером «Динамо» и «Спартак» проводят матч в Кубке России. Уже в начале игры травму получил защитник «красно-белых» Срджан Бабич. Рулевому спартаковской команды Владимиру Слишковичу пришлось в срочном порядке делать перестановку в составе.

Судя по всему, Бабич получил повреждение задней поверхности бедра. По завершению игры Слишкович наверняка даст комментарий по поводу состояния сербского футболиста. Будем следить за новостями.

А за кубковым матчем между «Динамо» и «Спартаком» можно следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.