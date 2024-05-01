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«Динамо» или «Спартак»: Шикунов ответил, кто пройдёт дальше в Кубке России

01 Мая 2024 • 17:38 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Спартак Москва
1-й тайм

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о предстоящем дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Интереснейший и зрелищный матч будет, есть интрига. Кто пройдет дальше? «Спартак», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» пройдет уже сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

В финале Пути регионов команды сыграют с победителем пары «Ростов» - «Балтика».

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