«Динамо» или «Спартак»: Шикунов ответил, кто пройдёт дальше в Кубке России

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о предстоящем дерби между «красно-белыми» и «Динамо».
«Интереснейший и зрелищный матч будет, есть интрига. Кто пройдет дальше? «Спартак», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».
Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» пройдет уже сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.
В финале Пути регионов команды сыграют с победителем пары «Ростов» - «Балтика».
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