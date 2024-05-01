Личка объяснил отсутствие Фомина и Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В матче с «Зенитом» вы специально отдали мяч сопернику, или он вас так прижал?

- Надо сказать, что 60 минут «Зенит» владел мячом и контролировал игру. Мы 45 минут в первом тайме были пассивны в середине поля, как я сказал ребятам в раздевалке, не встречали игрока с мячом, не атаковали его агрессивно, делали смещения влево-вправо по полю, это был большой минус для нас. С другой стороны, можно сказать, что в защите мы позволили только один хороший шанс забить гол после стандарта, а потом у «Зенита» не было шансов, чтобы забить. Были подходы после кроссов в штрафную, но так нельзя играть с «Зенитом», потому что когда ему даешь много времени с мячом, он в любой момент может тебя наказать.

- Так или иначе, это был победный матч, четвертая победа подряд для «Динамо». Сегодня выбирая тот самый состав чем вы руководствовались? К тому же «Спартак» сегодня возвращается к тройке центральных защитников.

- Я ожидал, что сегодня «Спартак» сыграет в тройку защитников, потому что ему удалось выиграть в Ростове 5:1, потом с ЦСКА в дерби в тяжелом матче сыграли вничью. Видел, что в последнем матче не было Бабича, Соболева, может, им дали чуть-чуть отдохнуть, потому что игры идут одна за другой. Видите, у меня сегодня в составе нет Тюкавина и Фомина, потому что у них, я посмотрел чуть-чуть игровую статистику футболистов, которые выходили во всех матчах в апреле, они достаточно отбегали и отработали. Еще не закончился сезон, они мне тоже будут нужны уже в воскресенье в матче с «Сочи». Поэтому я сделал, как в матче с «Зенитом». Тогда Бителло остался в запасе, а сегодня Фомин и Тюкавин, но не потому что играли плохо. Мы дадим им чуть свежести, выпустим на последние 30 минут, а в следующей игре они могут выходить со старта. Я чуть посмотрел игровое время, кто набегал, есть усталость.

- Поскольку сегодня обязательно будет победитель, «Динамо» репетировало серию пенальти?

- Были игроки, которые вчера пробовали бить по воротам пенальти, не скажу кто, но мы больше рассматривали, чтобы быстрее восстановиться и показать, как мы бы могли сыграть против «Спартака», тактические вещи. А пенальти - это больше индивидуальное.