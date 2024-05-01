Слишкович объяснил схему на матч с «Динамо»

И.о главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Давайте вернемся к вашему матчу с «Локомотивом». Что там хорошо получилось? Как объясните высокую результативность при вас? 5 мячей в Ростове, три - против «Локомотива».

- Не знаю, нет правил в футболе или философии. Это просто когда ребята слушают, что ты говоришь, когда делают то, то ты хочешь. Когда они вместе, тогда результат получается. Я это повторяю и повторяю. Мне самое главное было увидеть команду, которая идет на поле ради победы и до конца играет.

- Сегодня вы возвращаетесь к тройке в центре обороны: Чернов, Дуарте и Бабич. Почему?

- Я уже сказал. Считаю, что на этот момент те игроки, которые у нас, их качества, умения на поле, для них это самая лучшая схема.

- В атаке сегодня Соболев и Игнатов. Как между ними будут разделены функции?

- Саша остается в центре, а Миша и Тео имеют максимальную свободу, потому что я никогда не был и не буду тренером, который игроку, который умеет играть в футбол, у которого есть качества, ему не давать свободу. Я хочу всегда, что свои игроки играли свободно и свободно себя чувствовали. Когда он чувствует себя свободным, дает максимум.

- Насколько вы удивлены, что нет Тюкавина в старте «Динамо»?

- Мне всё равно.

- Тренировали ли вы серию пенальти, поскольку она сегодня может быть в случае ничьей?

- Нет.