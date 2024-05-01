Тюкавин - в запасе: «Динамо» и «Спартак» объявили составы на кубковое дерби

В среду вечером в Кубке России пройдёт дерби – «Динамо» против «Спартака». Команды сойдутся в нижней части турнирной сетки, где разыграют билет в следующую стадию.

Наставник «Динамо» Марцел Личка включил в стартовый состав таких игроков: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Лаксальт, Чавес, Бителло, Нгамалё, Карраскаль, Смолов.

Нападающий Константин Тюкавин начнёт игру в запасе.

Временный рулевой «Спартака» Владимир Слишкович, в свою очередь, выбрал следующий состав: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.