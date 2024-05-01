«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва
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Протокол игры
Шунин Антон•Бителло•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Карраскаль Хорхе•Чавес Луис•Лаксальт Диего•Нгамалё Николя•Смолов Фёдор
Селихов Александр•Бабич Срджан•Чернов Никита•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Хлусевич Даниил•Бонгонда Тео•Игнатов Михаил Александрович•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил•Соболев Александр
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