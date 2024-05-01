Ещенко: Сложно назвать фаворита дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем кубковом матче между «красно-белыми» и «Динамо».

«Сейчас обе команды на подъеме и показывают хорошие результаты, поэтому четкого фаворита назвать сложно», — заявил Ещенко «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что команды покажут интересный футбол, где будет много ярких моментов.

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» пройдет уже сегодня, 1 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию данной игры.

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