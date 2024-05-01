Канчельскис назвал фаворита в кубковом дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о кубковом дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» в противостоянии со «Спартаком» можно назвать фаворитом. Команда обыграла «Зенит» и вообще прибавила после серии поражений. «Динамо» смогло выйти из ямы и уже навязали борьбу за медали», - цитирует Канчельскиса Sport24.

По словам Канчельскиса, он ожидает увидеть весёлый футбол в матче «Динамо» - «Спартак». Экс-футболист считает, что в кубковое дерби получится результативным.

Матч «Динамо» - «Спартак» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции. Команды встречаются в нижней части турнирной сетки, где всё решается в один матч - проигравший вылетает.