Назначен комментатор на дерби «Динамо» – «Спартак»

Сегодня, 1 мая, «Динамо» примет на своём поле «Спартак» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов.

Как утверждает телеграм-канал «Матч Премьер», комментировать дерби будут Дмитрий Шнякин и Сергей Дурасов. Встреча ЦСКА и «Зенита» досталась Роману Трушечкину и Михаилу Меламеду, а поединок «Ростова» и «Балтики» отработает Тимур Журавель.

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится сегодня, 1 мая. Свисток арбитра о начале поединка запланирован на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.

Игры ЦСКА – «Зенит» и «Ростов» – «Балтика» пройдут в четверг, 2 мая.