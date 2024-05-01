Семак высказался о регламенте Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался насчёт регламента Кубка России. Впереди у команды финал Пути РПЛ против ЦСКА. В отличие от предыдущих стадий верхней части турнирной сетки, на этот раз проигравший не вылетит в Путь регионов, а покинет турнир.

«Не мы устанавливаем регламент. Он достаточно интересный, сложный и в чём-то даже непонятный. Наше дело – играть в футбол. Отсутствие второго шанса усиливает ответственность за результат», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует 2 мая в 19:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.