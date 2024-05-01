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Кубок России

Семак высказался о битве с ЦСКА

01 Мая 2024 • 14:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.00 X 3.40 2 2.35
02.05 19:15

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о предстоящем кубковом матче с ЦСКА.

Специалист заявил, что Кубок является отдельным турниром, где результаты чемпионата ни на что не влияют.

«Думаю, что ЦСКА, как и мы, приложит все усилия для того, чтобы быть лучше и добиться нужного результата. Наше дело — играть в футбол», — цитирует Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Первая финальная игра Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет завтра, 2 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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