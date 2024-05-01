Мостовой: «Спартаку» по силам выиграть Кубок России»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «красно-белых» на победу в текущем розыгрыше Кубка России.

— «Спартаку» по силам выиграть Кубок России, они обязаны цепляться за этот турнир, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сегодня, 1 мая, состоится матч 1/2 финала Кубка России Пути регионов между «Динамо» и «Спартаком». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Во втором полуфинале турнира «Ростов» встретится дома с «Балтикой» (2 мая).