Давыдов: «Я считаю «Спартак» фаворитом Кубка России»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов назвал «красно-белых» фаворитами Кубка России.

«Играют раскрепощённо, бьются друг за друга. В Кубке России у «Спартака» большие шансы, я считаю, что они фавориты», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, уже сегодня, 1 мая, «Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Также в текущем розыгрыше турнира продолжают свои выступления «Ростов», «Балтика», «Зенит» и ЦСКА.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2022 году. Тогда в финальном матче «красно-белые» обыграли именно московское «Динамо» со счётом 2:1.