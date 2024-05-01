Непомнящий: «Фаворита в матче «Динамо» — «Спартак» нет»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) между «Динамо» и «Спартаком».

«Абсолютно равные соперники. «Спартак» на ходу, и «Динамо» в хорошем настроении. Фаворита в этом матче нет», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 1 мая, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отметим, что в другой полуфинальной паре отношения между собой будут выяснять «Ростов» и «Балтика». Матч между этими командами состоится завтра, 2 мая, в Ростове.