Булыкин спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о полуфинальном матче Пути регионов Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» больше заслуживает успешного сезона, чем «Спартак», который только ближе к концу осознал, что Абаскаля надо убирать. Думаю, игра закончится победой «Динамо» со счетом 2:1», - приводит слова эксперта Sport24.

Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.