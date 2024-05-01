Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сможет помочь своего команде в предстоящем матче с «Зенитом». Об этом рассказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

«Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Мы понимаем, что у его сборной впереди финал, но все же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Напомним, Файзуллаев находился в расположении молодежной сборной Узбекистана и помогал команде выбраться на предстоящие Олимпийские игры.

Завтра, 2 мая, ЦСКА примет на своем поле «Зенит» в рамках первого финального матча Кубка России Пути РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:15 по московскому времени. За всеми событиями можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.