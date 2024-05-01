Аленичев признался, что хотел бы увидеть «Спартак» в суперфинале Кубка России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался в предстоящем столичном дерби между «Динамо» и «красно-белыми».

Специалист признался, что ждет от данного поединка много голевых моментов и результативной игры.

«Хотелось, чтобы больше мячей забил «Спартак» (смеется). Чтобы мы, как и два года назад, увидели «Спартак» в финале Кубка России в «Лужниках», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Матч 1/2 финала Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» состоится сегодня, 1 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.