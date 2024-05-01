Мор предложил прогноз на голы в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче Пути регионов Кубка России между «Динамо» и «красно-белыми».

«Я не жду открытой игры, «Спартак» уже в последнее время приучил к тому, что команда играет довольно-таки закрыто. Мой прогноз - тотал матча меньше 2,5 гола», - передает слова Эударда «РБ Спорт».

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 1 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.