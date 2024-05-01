«Динамо» - «Спартак»: Титов предложил аккуратную ставку на дерби

В рамках ½ финала Пути регионов Кубка России состоится московское дерби – «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Об этом матче поделился мнением бывший полузащитник «красно-белых» Егор Титов.

«Увидим открытый футбол, обмен моментами. И голы должны быть. Я поставлю на «обе забьют». Аккуратная ставка. Но минимум 1:1 точно должно быть», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.