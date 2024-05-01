Кечинов ответил, станет ли отсутствие Угальде в дерби с «Динамо» потерей для «Спартака»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о том, скажется ли отсутствие нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Динамо».

— Не считаю, что Угальде будет потерей. Он старается, видно, что есть задатки, но пока полноценно себя не проявляет. Забитых мячей от него мало, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. В футболке «красно-белых» 21-летний форвард провел 11 матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» пройдет 1 мая, начало — в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.