Кечинов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «Динамо» и «красно-белыми» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Очень сложно кого-то делать фаворитом, потому что обе команды подходят в хорошем настроении. Исход матча решат футболисты, которые смогут показать своё мастерство и забить решающие мячи», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.