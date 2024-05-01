Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кечинов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Спартак»

01 Мая 2024 • 11:40 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «Динамо» и «красно-белыми» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Очень сложно кого-то делать фаворитом, потому что обе команды подходят в хорошем настроении. Исход матча решат футболисты, которые смогут показать своё мастерство и забить решающие мячи», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Спартака» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Кечинов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Бернарду Силва высказался о «Реале» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.05.24 в 18:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»
11:40 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Спартак»
11:12 · Кубок России
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
11:01 · Кубок России
Деменко: Для «Динамо» и «Спартака» важно выиграть Кубок России
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака» 1
30 Апреля
23:38 · Кубок России
Семшов считает, что на «Спартак» давили постоянные слухи об уходе Абаскаля
23:02 · Кубок России
Мацуев скептически высказался о новичке «Спартака» Угальде
21:57 · Кубок России
Александр Мостовой: «Победитель пары «Динамо» - «Спартак» может оказаться в финале всего Кубка» эксклюзив
20:28 · Кубок России
Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича 2
19:31 · Кубок России
Мацуев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль!»
18:49 · Кубок России
Гафин — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет новая история»
18:25 · Кубок России
Хлусевич высказался об отсутствии Угальде в дерби с «Динамо»
17:40 · Кубок России
Борис Игнатьев рассказал, кто победит в дерби «Динамо» и «Спартака»
17:28 · Кубок России
Алаев: Для меня финал Кубка России интереснее, чем финал Лиги чемпионов
16:09 · Кубок России
Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»
Все новости