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Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»

01 Мая 2024 • 11:12 Комментировать
Ростов
...
Балтика
1 2.00 X 3.50 2 3.65
02.05 19:15

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) с «Балтикой».

Футболист считает, что предстоящая встреча получится для южан даже сложнее, чем матч против «Спартака».

«Балтика» ещё сложнее, чем «Спартак». Команда прессингует, много бегает, ребята доказывают всё на поле. Думаю, матч будет ещё сложнее, чем со «Спартаком», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится завтра, 2 мая, на домашней арене южан. Начало — в 19:15 по московскому времени. Отметим, что в другой полуфинальной паре между собой сыграют «Динамо» и «Спартак».

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