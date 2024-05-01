Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Слишкович слишком долго не проигрывает: Угадываем составы на дерби «Динамо» – «Спартак» в Кубке России

01 Мая 2024 • 11:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 59 мин.

В первом матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоится московское дерби «Динамо» и «Спартака». Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Фомин, Чавес, Карраскаль, Смолов, Грулёв, Нгамалё.

«Спартак»: Селихов, Классен, Бабич, Дуарте, Зобнин, Умяров, Литвинов, Медина, Зиньковский, Игнатов, Бонгонда.

Для Владимира Слишковича в этой игре будут недоступны нападающие Манфред Угальде и Александр Соболев. Они получили жёлтые карточки в конце ответного полуфинала Пути РПЛ с «Зенитом» и заработали себе дисквалификации.

В последнее время восстанавливался от травмы защитник «Спартака» Георгий Джикия. Предположим, что ротацию произведёт и Марцел Личка в составе «Динамо», чтобы не перегрузить своих футболистов, вернувшихся в борьбу за чемпионство.

Обе команды имеют четырёхматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах (у «Динамо» на этом отрезке только победы). У «Спартака» она началась как после увольнения Гильермо Абаскаля и назначения исполняющим обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Стартовый свисток в матче «Динамо» – «Спартак» на «ВТБ Арене» должен прозвучать сегодня, 1 мая, в 18:00 – естественно, по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этого московского дерби пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Мая
11:46
Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»
11:35
Ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
11:05
Слишкович слишком долго не проигрывает: Угадываем составы на дерби «Динамо» – «Спартак» в Кубке России
10:24
Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака» 1
02:15
Динамо - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Апреля
23:38
Семшов считает, что на «Спартак» давили постоянные слухи об уходе Абаскаля
23:02
Мацуев скептически высказался о новичке «Спартака» Угальде
21:57
Александр Мостовой: «Победитель пары «Динамо» - «Спартак» может оказаться в финале всего Кубка»
21:11
Колыванов высказался о предстоящем дерби «Динамо» со «Спартаком»
20:28
Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича 2
19:31
Мацуев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль!»
18:59
Яхимович: «Динамо» должно выйти против «Спартака» на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука» 1
18:49
Гафин — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет новая история»
18:47
Прогноз на точный счёт матча Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
18:25
Хлусевич высказался об отсутствии Угальде в дерби с «Динамо»
17:40
Борис Игнатьев рассказал, кто победит в дерби «Динамо» и «Спартака»
16:59
Ветеран «Спартака» рассказал, почему в кубковом матче с «Динамо» отдает предпочтение «красно-белым»
16:09
Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»
15:38
Гранат: «Чтобы победить «Спартак», «Динамо» надо отталкиваться от своей игры»
15:13
Личка рассказал, даст ли Лещуку снова сыграть со «Спартаком»
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
12:30
Мостовой: «Кубок во всех странах — это игры навылет, а у нас устроили не пойми что» 3
12:06
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
11:43
Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»
10:38
Ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
29 Апреля
23:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Динамо – Спартак Кубка России – 1 мая 2024
12:09
Агент Джикии: «Думаю, к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме»
28 Апреля
23:03
Игнатов: «Спартак» не разделяет по важности чемпионат и Кубок
18 Апреля
16:46
Нападающий «Спартака» Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»
10:14
Ловчев признал, что «Зенит» сильнее «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Бернарду Силва высказался о «Реале» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.05.24 в 18:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»
11:40 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Спартак»
11:12 · Кубок России
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
11:01 · Кубок России
Деменко: Для «Динамо» и «Спартака» важно выиграть Кубок России
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака» 1
30 Апреля
23:38 · Кубок России
Семшов считает, что на «Спартак» давили постоянные слухи об уходе Абаскаля
23:02 · Кубок России
Мацуев скептически высказался о новичке «Спартака» Угальде
21:57 · Кубок России
Александр Мостовой: «Победитель пары «Динамо» - «Спартак» может оказаться в финале всего Кубка» эксклюзив
20:28 · Кубок России
Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича 2
19:31 · Кубок России
Мацуев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль!»
18:49 · Кубок России
Гафин — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет новая история»
18:25 · Кубок России
Хлусевич высказался об отсутствии Угальде в дерби с «Динамо»
17:40 · Кубок России
Борис Игнатьев рассказал, кто победит в дерби «Динамо» и «Спартака»
17:28 · Кубок России
Алаев: Для меня финал Кубка России интереснее, чем финал Лиги чемпионов
16:09 · Кубок России
Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»
Все новости