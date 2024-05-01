Слишкович слишком долго не проигрывает: Угадываем составы на дерби «Динамо» – «Спартак» в Кубке России

В первом матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоится московское дерби «Динамо» и «Спартака». Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Фомин, Чавес, Карраскаль, Смолов, Грулёв, Нгамалё.

«Спартак»: Селихов, Классен, Бабич, Дуарте, Зобнин, Умяров, Литвинов, Медина, Зиньковский, Игнатов, Бонгонда.

Для Владимира Слишковича в этой игре будут недоступны нападающие Манфред Угальде и Александр Соболев. Они получили жёлтые карточки в конце ответного полуфинала Пути РПЛ с «Зенитом» и заработали себе дисквалификации.

В последнее время восстанавливался от травмы защитник «Спартака» Георгий Джикия. Предположим, что ротацию произведёт и Марцел Личка в составе «Динамо», чтобы не перегрузить своих футболистов, вернувшихся в борьбу за чемпионство.

Обе команды имеют четырёхматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах (у «Динамо» на этом отрезке только победы). У «Спартака» она началась как после увольнения Гильермо Абаскаля и назначения исполняющим обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Стартовый свисток в матче «Динамо» – «Спартак» на «ВТБ Арене» должен прозвучать сегодня, 1 мая, в 18:00 – естественно, по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция этого московского дерби пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов