Деменко: Для «Динамо» и «Спартака» важно выиграть Кубок России

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем столичном дерби «Динамо» - «Спартак».

По мнению эксперта, обе команды подойдут к матчу в хорошем настроении после своих побед, но в кубковом поединке тяжело предсказать победителя. При этом Деменко отметил, что для «Динамо» и «Спартака» сейчас важно постараться выиграть трофей.

«Думаю, что для «красно-белых» это даже важнее, потому что шансов на медали у них мало, а вот за Кубок будут бороться», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов между «Динамо» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.