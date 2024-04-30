Семшов считает, что на «Спартак» давили постоянные слухи об уходе Абаскаля

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о матче 26-го тура первенства России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:3).

«На «Спартак» давили постоянные слухи об Абаскале: уйдёт он, не уйдёт. Сейчас уже ничего не давит, команда играет. Возможно, какая-то психологическая разгрузка произошла. Это было одно из самых интересных дерби со стороны «Спартака» и «Локомотива», – цитирует бывшего футболиста издание «Советский спорт».

К слову, после ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля московский клуб возглавляет Владимир Слишкович.

В следующем матче «красно-белые» отправятся в гости к столичному «Динамо». Встреча в рамках Кубка России состоится завтра, 1 мая, в Москве.