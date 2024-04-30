Мацуев скептически высказался о новичке «Спартака» Угальде

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев оценил игру форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

«Манфред пока не идёт в сравнение с тем же Педро, игроком совершенно иного уровня. А если вспомнить, что за Угальде было заплачено в два раза больше, чем за Педро, то можно сказать, что он не показывает игру за ту сумму, что за него была выдана», — цитирует пианиста издание «СЭ».

Напомним, что московский клуб приобрёл 21-летнего костариканца в январе 2024 года. Как говорится на портале Transfermarkt, «Спартак» заплатил нидерландскому «Твенте» за футболиста 13 миллионов евро.

К слову, Угальде в текущем сезоне провел 11 встреч за москвичей, отличившись одним забитым мячом.