Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча между «Динамо» и «Спартаком».

«Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка. Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка.

Шансы тут все-таки 50 на 50. В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», - сказал Мостовой.