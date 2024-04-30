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Александр Мостовой: «Победитель пары «Динамо» - «Спартак» может оказаться в финале всего Кубка» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 21:57 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 17 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча между «Динамо» и «Спартаком».

«Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка. Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка.

Шансы тут все-таки 50 на 50. В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», - сказал Мостовой.

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