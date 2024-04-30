Колыванов высказался о предстоящем дерби «Динамо» со «Спартаком»

Ветеран «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает, что «бело-голубым» надо брать реванш у «Спартака».
- Завтра кубковое дерби со «Спартаком». Почему «Динамо» так неудачно играет с «красно-белыми» в этом сезоне? Чем неудобен «Спартак»?
- В последнем очном матче преимущество «Динамо» было колоссальное. «Бело-голубые» переиграли соперника во всех компонентах. Но подвела неудачная игра в обороне. Сами помните, какие голы были пропущены. Поэтому не могу сказать, что спартаковцы всегда превосходят подопечных Лички. Просто последним немного не везет. Может быть, на этот раз получится взять реванш. В том числе и за поражение в финале Кубка России несколько лет назад.
- Нужен ли «Динамо» новый вратарь, учитывая, что Шунин возрастной, а Лещук нестабилен?
- Динамовцам обязательно нужен сильный голкипер. Более высокого уровня. Где его только взять?
- Из РПЛ кто-то подошел бы?
- У нас не так много вратарей, которые реально усилили бы команды. А менять шило на мыло смысла нет. Если брать кого-то, то только того, кто реально помогал бы команде. Вратари «Динамо» допускали много детских ошибок. Как и оборона в целом.
- Как оцените кубковые перспективы «Динамо»?
- «Спартак» нужно обыгрывать и идти дальше. А там уже без разницы с кем играть. Соперничество будет состоять из одной игры. Пусть даже с «Зенитом», допустим. Хотя питерцы хотят выиграть и чемпионство, и кубок.
- И все-таки, если «Динамо» выйдет в финал Кубка, какого соперника хотели бы видеть?
- В любом случае будет интересно, кто бы ни достался.
- В РПЛ «Динамо» отстает от «Зенита» всего на три очка. Москвичи смогут побороться за золото?
- Осталось четыре тура до конца сезона. Но видя, как играет в последнее время «Зенит», все возможно. Хотя я считаю, что питерцы соберутся на последние матчи, и их сложно будет обыграть. Так что и «Динамо», и «Краснодару» будет непросто. Но надо пытаться. Мне бы хотелось увидеть развязку в последнем туре.
- «Зениту», кстати, скоро играть с ЦСКА. Есть также «Факел» и «Ахмат». То есть, очки потерять питерцы вполне могут.
- Думаю, что с ЦСКА они очков не потеряют. Хотя чемпионат у нас непредсказуемый. Каждый может обыграть каждого.
- В этом году периодически возникали разговоры о том, надо ли менять Личку. Вы как считаете?
- Он нормально работает. Какой смысл его менять? У нас привыкли, чуть что не так, сразу идут разговоры об отставке. Нужно дать Личке поработать, не так долго он у руля «Динамо».
- В «Спартаке», например, Абаскаля все же убрали.
- Нельзя это сравнивать. Абаскалю давали много шансов. Он года два работал с командой.
- Вам нравится футбол Лички?
- «Динамо» при нем показывает хороший, атакующий футбол с высоким прессингом, давлением. Сейчас чуть-чуть подкорректировали игру в обороне, стали возвращаться назад чуть раньше и действовать поплотнее. Сразу команда стала меньше пропускать. Зачастую было так, что «Динамо» проводило очень хорошую игру, создавало моменты, но не было результата. Значит, надо было больше забивать.
Елена Григорьевская
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