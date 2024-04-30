Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича.

Напомним, что босниец исполняет обязанности наставника команды после ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Бывают случаи, когда команда после смены тренера выдает достойный отрезок на эмоциональном подъёме. Посмотрим, что будет дальше. Но я считаю, что в «Спартаке» будут искать нового тренера», — приводит слова пианиста издание «СЭ».

Накануне появилась информация, что московский клуб собирается пригласить шотландского тренера из лондонского «Вест Хэма». Однако эти сообщения оказались ложными.