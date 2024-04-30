Мацуев — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль!»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России с «Динамо».

Встреча между коллективами состоится 1 мая. Игра стартует в 18:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

«Естественно жду данный матч. Конечно, «Спартак» после матча с «Локомотивом» находится в позитивном состоянии, и хочет порадовать нас очередным дерби. Я уже неоднократно повторяю: «Покажите нам искрометный спектакль!», — приводит слова пианиста издание «СЭ».

Напомним, что в 2022 году «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Тогда матч завершился со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».